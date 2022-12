Per i suoi ultimi smartphone appartenenti alla serie Find X, il produttore cinese Oppo ha adottato più o meno lo stesso stile estetico, soprattutto per quanto riguarda la backcover. A quanto pare, però, le cose saranno leggermente diverse per il nuovo smartphone, ovvero Oppo Find X6. Nel corso delle ultime ore sono infatti emerse in rete le prime immagini renders che ci hanno rivelato un design della backcover totalmente diverso.

Oppo Find X6, il nuovo smartphone avrà un design inedito sul posteriore

In queste ultime ore è stata pubblicata in rete la prima immagine renders del prossimo smartphone di punta del produttore cinese Oppo. Si tratta in particolare del nuovo Oppo Find X6 e, come già accennato in apertura, quest’ultimo sarà caratterizzato da un inedito design nella backcover.

Sul retro, infatti, lo smartphone sarà caratterizzato da una zona nera rettangolare con al suo interno tre sensori fotografici. Uno di questi è una lente periscopica ed è possibile notare vicino la sciatta Powered by MariSilicon. Oltre a questo, al di sotto del modulo fotografico è presente la scritta Hasselblad.

Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete in questi giorni, il comparto fotografico includerà un sensore fotografico principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 50 MP e un sensore periscopico da 32 MP. Dal punto di vista prestazionale, invece, trattandosi del modello standard, dovremmo trovare come processore il soc Snapdragon 8+ Gen 1.

Per il momento questo è quanto sappiamo sul prossimo Oppo Find X6. Immaginiamo che emergeranno nuovi dettagli in seguito, magari dopo l’evento di presentazione ufficiale di oggi dove saranno svelati i nuovi smartphone foldable dell’azienda.