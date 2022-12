Android, 3 trucchi segreti e gratis per avere il massimo dallo smartphone

Oltre 2 miliardi di utenti nel mondo e tantissimi riconoscimenti in quanto sistema operativo molto versatile. Questi sono i traguardi raggiunti da Android, piattaforma di altissimo livello che pian piano ha riscritto la storia della telefonia mobile. Si tratta del sistema operativo più utilizzato non per caso: gli utenti sanno di poter beneficiare di tante funzionalità che non esistono all’interno delle altre piattaforme concorrenti come ad esempio quella di Apple.

Android propone delle grandi opportunità ma ci sono dei trucchi spettacolari che tutti dovrebbero conoscere, eccoli qui elencati

Non sono molti gli utenti che utilizzano Android a sapere che è possibile tramite la piattaforma registrare tutte le chiamate che si tengono durante la giornata. Tutto quello che bisognerà fare in una situazione del genere, sarà semplicemente premere sul tasto dedicato che compare all’interno del menu di chiamata, il quale sarà presente insieme ai tasti e alla classica cornetta.

Chiaramente c’è una condizione: dovrete utilizzare l’applicazione Telefono Google, la quale che poi vi offrirà anche la possibilità di accedere ad un’altra funzione molto importante. Mediante la stessa potrete infatti avere l’opportunità di bloccare tutte le chiamate in arrivo direttamente dai call center.

In seguito potete avere anche l’opportunità di utilizzare un’altra funzione molto importante che prescinde dalle due appena citate. Per tenere tutte le applicazioni attive in background con lo schermo spento, dovrete semplicemente entrare nelle impostazioni ed entrare nelle funzionalità speciali scegliendo la voce barra laterale. Quello che dovrete fare sarà solo attivare la voce mostra menu durante la riproduzione dei video ad esempio.