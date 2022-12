Gli utenti che sono in possesso di un dispositivo Amazon Echo Show 15 ora possono anche accedere a tutti i contenuti in streaming offerti da Fire TV semplicemente dicendo “Alexa, apri Fire TV”, con l’aiuto dei comandi vocali. Tra le piattaforme incluse: Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+ e tante altre. Integrate anche nuove opzioni e modalità di personalizzazione del servizio.

Fire TV è adesso disponibile su Echo Show 15, il dispositivo che integra Amazon Alexa e porta una rivoluzione nell’organizzazione e per quanto riguarda l’intrattenimento comodamente a casa. Dispone, infatti, di un incredibile display immersivo personalizzabile con supporto per video anche in 1080p. Era già possibile sfruttare al meglio le caratteristiche di questo display per ascoltare la musica, controllare tutte le ultime notizie, guardare film, video, programmi e serie TV, ma adesso è possibile farlo con i servizi aggiuntivi messi a disposizione da Fire TV.

Amazon Fire TV disponibile ufficialmente su tutti i dispositivi Echo Show 15 con Alexa integrata

L’esperienza Fire TV è disponibile grazie al nuovo aggiornamento gratuito del software, per tutti i clienti di Echo Show 15 e per tutti i nuovi clienti del dispositivo. Si può accedere ad una moltitudine di piattaforme, come già accennato poco fa. Inoltre, con il nuovo widget sarà possibile visualizzare le scorciatoie per tutte le applicazioni di piattaforme streaming in uso. Non solo, il widget consente anche di accedere rapidamente ai contenuti guardati di recente e tanto altro. Per scorrere tra le varie opzioni offerte da Fire TV basta toccare lo schermo, utilizzare il telecomando apposito o associarne uno per la prima volta.

L’esperienza offerta da Fire TV è accessibile da un menu principale che è a sua volta suddiviso in alcune categorie, tra cui: ‘Trova’, per cercare app e video rapidamente. Inoltre, le sezioni ‘Libreria’, ‘La mia Lista Video’ (per acquisti e noleggi) e ‘In diretta’ (per visualizzare tutti i contenuti TV in diretta da applicazioni e abbonamenti supportati). Con Fire TV è anche possibile creare diversi account per ogni membro della famiglia e personalizzare il menu principale per ciascun utente. Infine, è possibile utilizzare anche l’app Amazon Fire TV direttamente dal proprio dispositivo mobile in pochi semplici click.