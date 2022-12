A quanto pare in questo periodo il colosso sudcoreano Samsung sta preparando l’arrivo di numerosi nuovi dispositivi. Oltre ad aver annunciato da poco il nuovo medio di gamma Samsung Galaxy M04, infatti, l’azienda è al lavoro sul nuovo Samsung Galaxy A54 5G. Quest’ultimo è stato infatti avvistato in queste ore sul portale di benchmark Geekbench.

Samsung Galaxy A54 5G, il nuovo smartphone è stato avvistato su Geekbench

Nel corso delle ultime ore un nuovo smartphone a marchio Samsung è stato avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato, si tratta del prossimo Samsung Galaxy A54 5G ed è stato registrato sul portale con il numero di modello SM-A546B.

Lo smartphone, in particolare, ha totalizzato 776 punti in single core e 2599 punti in multi core. Secondo quanto riportato sui benchmark, il nuovo smartphone del colosso sudcoreano avrà come processore il soc S5E8835. Stando alle indiscrezioni, quest’ultimo dovrebbe essere il successore del soc Exynos 1280. Immaginiamo che si tratti del soc Exynos 1380, ma per il momento non abbiamo conferme.

Oltre a questo, dai benchmark è emerso che saranno presenti almeno 6 GB di RAM e l’ultima release del software di casa Google, ovvero Android 13. Con molta probabilità, ci sarà poi la nuova versione dell’interfaccia utente personalizzata da Samsung, ovvero la OneUI 5.0. A supporto delle prestazioni sembra che ci sarà poi la GPU Mali G68.

Insomma, Samsung si sta dando da fare per portare nuovi dispositivi. Vi ricordiamo infatti che l’azienda ha da poco annunciato per il mercato indiano il nuovo smartphone medio di gamma Samsung Galaxy M04.