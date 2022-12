Fra pochissime ore il noto colosso sudcoreano Samsung presenterà in veste ufficiale per il mercato indiano un muovo smartphone di fascia bassa di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa. Si tratta del nuovo Samsung Galaxy M04 e, nel corso delle ultime ore, quest’ultimo è stato praticamente svelato da Amazon.

Samsung Galaxy M04: il nuovo smartphone a marchio Samsung rivelato interamente da Amazon

Mancano ormai poche ore al debutto ufficiale sul mercato del nuovo entry-level di casa Samsung previsto per domani 9 dicembre 2022, eppure continuano ad emergere in rete ulteriori dettagli interessanti. Come già accennato, infatti, nel corso delle ultime ore il nuovo smartphone è stato avvistato sulle pagine ufficiali di Amazon, dove sono stati quindi svelati design e specifiche tecniche.

Stando a quanto è emerso, il nuovo Samsung Galaxy M04 sarà caratterizzato da un design piuttosto minimale, con due fotocamere posteriori poste a semaforo a filo con la scocca. La parte frontale sarà invece occupata da un Infinity-V Display. Immaginiamo che si tratti di un pannello IPS LCD, ma per il momento non ne abbiamo conferma.

Oltre a questo, la pagina ufficiale di Amazon ha rivelato ulteriori dettagli. In particolare, lo smartphone potrà contare su diversi tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di RAM grazie all’espansione di memoria virtuale. Lo storage interno sarà poi abbastanza capiente, dato che saranno offerti almeno 128 GB. Ricordiamo comunque che, secondo quanto era emerso in rete nei giorni scorsi, sappiamo che a bordo ci sarà il soc MediaTek Helio G35, mentre il sistema operativo sarà Android 12.