Amazon sta cambiando il feed che da sempre sfrutta per mostrare in primo piano alcuni prodotti. L’intento è rifare il feed con un look molto simile alla tipica grafica di TikTok, mostrando i prodotti sulla piattaforma in modo verticale, scorrendo tra brevi video e foto.

La nuova modalità di visualizzazione del feed, chiamata Inspire, consente agli utenti di scoprire e acquistare prodotti presenti sulla piattaforma grazie ad influencer, marchi e altri clienti. L’idea, quindi, è dare maggior rilievo a prodotti che non siano solo quelli prettamente realizzati e venduti da Amazon. Il nuovo feed, già lanciato da qualche giorno per alcuni clienti selezionati negli Stati Uniti, presenta l’icona di una lampadina nell’app di Amazon per mobile. Dovrebbe diventare disponibile per tutti nei mesi successivi.

Per utilizzare il nuovo feed, Amazon ricorda agli utenti di aprire l’app e toccare l’icona della lampadina nella barra di navigazione. Non servirà fare altro a parte questo. La piattaforma successivamente chiede agli utenti di scegliere fino a 20 categorie, inclusi giochi, maekup e interior design. I feed degli utenti saranno quindi personalizzabili con foto e contenuti video anche e soprattutto sulla base delle loro scelte. Per visualizzare le recensioni di un prodotto, sarà necessario toccare la miniatura del contenuto.

TikTok vs Amazon, quest’ultima cerca di battere la controparte con un nuovo feed

“Inspire è stato progettato per semplificare l’esplorazione di nuovi prodotti, la scoperta di idee e l’acquisto senza problemi di contenuti creati da altri clienti, influencer e marchi che gli utenti amano”, spiega Amazon. Il nuovo feed sembra avere somiglianze sia con TikTok che con Instagram, mostrando sia video di breve durata che contenuti fotografici. Gli utenti possono anche “mettere mi piace” ad un contenuto toccando due volte un punto qualsiasi dello schermo, come si fa con i post su Instagram.

TikTok intende dare del filo da torcere ad Amazon nei prossimi mesi. “Fornendo magazzinaggio, consegna e resi del servizio clienti, la nostra missione è aiutare i venditori a migliorare la loro capacità operativa ed efficienza. Forniremo agli acquirenti un’esperienza di acquisto soddisfacente e garantire una crescita rapida e sostenibile di TikTok Shop”, ha osservato la società cinese. Gli annunci a riguardo suggeriscono che la compagnia potrebbe tentare di collaborare con i fornitori per gestire la spedizione e il trasporto dei prodotti per costruire la propria catena di fornitura di e-commerce.