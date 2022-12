Netflix è impazzita, milioni di visualizzazioni per 3 serie TV con il nuovo abbonamento

Cosa c’è da vedere adesso su Netflix? Ci sono tantissimi contenuti che riguardano soprattutto il Natale ma anche quelli che il pubblico è abituato a seguire durante l’arco dell’anno.

Più in particolare ci sarebbero tre produzioni che starebbero rubando letteralmente il tempo agli utenti di Netflix, i quali lo impiegherebbero volentieri. Secondo quanto riportato infatti sono milioni gli utenti che si stanno concentrando sulle prime tre serie tv della lista, le quali sembrano non voler scendere al di sotto. Si tratta di Mercoledì, 1899 e soprattutto Elite, alla sua sesta stagione.

Netflix propone un abbonamento da sogno che costa solo 5,49 € al mese per coloro che accettano il compromesso delle pubblicità

Stando a quanto riportato, le persone possono avere adesso nella loro vita un nuovo abbonamento di Netflix. In realtà già da qualche settimana non si parla d’altro visto che la nuova soluzione che porta un nuovo piano con prezzi molto bassi sarebbe già diventata ricorrente tra le scelte del pubblico.

Le persone che infatti vogliono spendere poco, possono farlo questa volta accettando un compromesso, ovvero il nuovo piano con pubblicità attive di Netflix. Il colosso mette a disposizione un abbonamento da 5,49 € al mese per coloro che decidono di iscriversi. Qui ci sarà l’intero catalogo di film e serie TV come tutti sono abituati ad avere, ma con una differenza sostanziale: ogni ora di contenuti bisognerà pazientare per 4 o 5 minuti di pubblicità.

Ovviamente non cambia nulla, solo un po’ di pubblicità come magari accade anche in TV. Per quanto riguarda la qualità di visione, Netflix permetterà a tutti di avere l’HD a 720p.