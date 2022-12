WindTre rimpolpa le proprie offerte con il lancio di nuovissimi sconti speciali e la possibilità di avere tra le mani una promozione con la quale riuscire a ricevere quasi gratis giga illimitati da poter utilizzare verso chiunque.

La soluzione di cui vi parleremo oggi, è importante ricordarlo, è da ritenersi attivabile solamente dai possessori di un abbonamento WindTre Fibra attualmente attivo presso la propria abitazione, ricordiamo infatti che non sarà possibile accedervi in altro modo, o tramite il sito ufficiale dell’azienda (nemmeno con portabilità del numero originario).

WindTre: occasioni ed offerte assurde per tutti

Un risparmio mai visto prima vi attende proprio in questi giorni da WindTre, la promozione corrente rappresenta il giusto mix per gli utenti che vogliono indubbiamente godere di un bundle incredibile, senza mai spendere cifre eccessive.

Oggi appunto vi parliamo della Go Unlimited Star+, una soluzione che richiede il pagamento di un contributo fisso di 7,99 euro al mese, addebitati direttamente sul credito residuo della SIM ricaricabile dell’utente finale. Al suo interno si trovano contenuti pressoché illimitati in ogni dove, minuti e giga di sicuro, a cui aggiungere comunque 200 SMS da poter tranquillamente inviare a chiunque si desideri.

L’attivazione, come anticipato, è possibile solamente se in possesso di un abbonamento WindTre Fibra attivo, non viene richiesto alcunché, dato l’essere già clienti di WindTre, nemmeno imposto un vincolo contrattuale di durata. La richiesta potrà essere necessariamente presentata in ogni singolo punto vendita sul territorio.