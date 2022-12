Vodafone vuole ritagliarsi il giusto spazio nella “lotta al potere” di miglior operatore telefonico del nostro paese, mettendo a disposizione degli utenti alcune ottime offerte che possono essere tranquillamente attivate in ogni singolo negozio in Italia.

Spendere poco con Vodafone potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, gli interessati si ritrovano a poter mettere le mani su soluzioni di altissimo livello, ad un prezzo fortemente più basso del normale. Gli unici aspetti da tenere sempre in considerazione riguardano la necessità di effettuare cambio operatore telefonico, con provenienza da un MVNO o da Iliad, con acquisto della SIM al prezzo di circa 20 euro.

Vodafone: le offerte sono da paura, ecco i nuovi sconti

Vodafone fa sfigurare le dirette rivali con la Vodafone Silver, una promozione, disponibile in due varianti, con le quali è davvero possibile godere di bundle incredibili, a prezzi complessivamente abbordabili.

Le due soluzioni sono accomunate dalla presenza di minuti e SMS illimitati da poter spendere verso ogni numero in Italia, a cui aggiungere anche 150 giga di traffico dati in 5G, mediante il pagamento di un contributo di 7,99 euro al mese, oppure optare per la variante da 200 giga di internet in 5G, spendendo complessivamente 9,99 euro al mese, che potranno essere utilizzati praticamente in tutta Europa.

Entrambe le offerte possono essere richieste in ogni negozio sul territorio, alle normali condizioni, che prevedono la giusta provenienza dall’operatore telefonico preposto inizialmente, di cui comunque vi abbiamo già parlato nell’articolo stesso.