Ogni anno assistiamo all’arrivo di smartphone sempre più originali e innovativi. Ogni azienda si impegna al fine di dimostrare le proprie capacità sorprendendo appassionati e non. Questo 2022 è stato ricco di novità molto interessanti ma alcuni dispositivi tanto attesi non hanno visto la luce: scopriamo, dunque, cosa ha in serbo per noi il 2023!

Ecco i dispositivi più interessanti in arrivo il prossimo anno!

Un dispositivo tanto vociferato durante il corso di quest’ultimo anno ma non ancora destinato a vedere la luce del sole è sicuramente il visore Apple per la realtà virtuale e aumentata. Proprio nelle ultime ore si è fatta strada la notizia per la quale l’azienda è stata costretta a posticipare il lancio del suo visore a causa di alcuni problemi riscontrati nella creazione di xrOS. Dunque, entro la fine del 2023 avremo comunque modo di assistere al debutto di uno dei dispositivi più attesi di sempre!

Meno probabile ma non impossibile è l’arrivo del primo dispositivo pieghevole Apple. Il colosso di Cupertino potrebbe sfruttare il nuovo anno come occasione per dare avvio a dei nuovi settori. L’attenzione dell’azienda non è rivolta esclusivamente alla realtà mista bensì anche ai dispositivi pieghevoli e da tempo circola voce che vi sia in cantiere un iPad con display flessibile.

Un tablet pieghevole potrebbe essere presentato anche da Samsung ma anche a riguardo le certezze sono ben poche. Maggiori certezze si hanno circa la possibilità di assistere all’arrivo del tanto discusso LG Rollable. Da tempo l’azienda sta lavorando a uno smartphone con display arrotolabile e i traguardi raggiunti nell’ultimo anno sono notevoli.

Le probabilità che le aziende in questione procedano con la presentazione ufficiale dei dispositivi menzionati non sono poi così basse ma come sempre sarà necessario attendere per ricevere risposte certe.