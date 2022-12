Mondiali su smartphone Android, come guardarli gratis con un trucco

Da ormai settimana si stanno tenendo i mondiali di calcio in Qatar. Tutti quindi hanno voglia di seguire anche solo per passatempo una semplice partita della manifestazione, la quale potrebbe arrivare nei momenti centrali della giornata visti gli orari. Ora che si è entrati ufficialmente nella fase clou dell’intera manifestazione mondiale, gli appassionati hanno ancora più voglia di seguire il tutto anche in mobilità. Chiaramente, visti i mezzi messi a disposizione dal mondo attuale, questo è possibile. Usare il proprio smartphone perseguire dunque le partite di Qatar 2022 è possibile, seguendo alcuni consigli.

Android permette di seguire i mondiali utilizzando alcune applicazioni precise, ecco cosa dovete fare

Se volete assicurarvi di poter seguire tutte le partite che restano nei mondiali 2022 di calcio, dovete semplicemente scaricare l’applicazione regina che è RaiPlay. Gli utenti Android quindi possono scaricare direttamente dal Play Store di Google il contenuto, il quale consentirà infatti di guardare tutte le partite fino al prossimo 18 dicembre in cui è prevista la finale.

Potete poi anche a prescindere da questa applicazione visto che c’è l’applicazione ufficiale della federazione mondiale del football, ovvero FIFA+. Qui troverete anche i contenuti e molte interviste esclusive con tutti gli Highlights delle partite oltre alle statistiche.

Sono quindi queste le due principali applicazioni che vi consentiranno in ogni momento del vostro tempo di seguire le partite della manifestazione sportiva calcistica più famosa di tutte. Ricordiamo che le applicazioni citate per il mondo Android risultano totalmente gratis, per cui non ci sarà bisogno di preoccuparsi dei pagamenti.