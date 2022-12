Sicuramente tutti ricorderete il ban che ormai nel lontano 2019 ha colpito il colosso cinese Huawei. Questo ban ha cambiato profondamente il corso dell’azienda cinese.

Nel giro di pochi mesi infatti, il colosso di Shenzhen è passato dall’essere uno dei nomi più in vista nel mondo mobile, a dover ripartire quasi da zero in diversi settori. Ora si sta allontanando anche dal mercato europeo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Huawei sempre più lontana dal mercato europeo

Lo scontro con gli USA è avvenuto anche su altri campi, come ad esempio quello delle telecomunicazioni. Tantissimi Paesi hanno infatti condiviso i timori alimentati dagli Stati Uniti e hanno estromesso Huawei dalla partecipazione alla creazione della propria rete 5G nazionale, data la criticità rappresentata dal tema in questione.

A oltre tre anni di distanza dal ban, sembra ormai che anche Huawei si stia in qualche modo rassegnando allo stato delle cose, stando a quanto emerge da un recente approfondimento di Politico che indaga sul modo in cui gli Stati Uniti siano riusciti a cacciare via Huawei dall’Europa, sebbene l’azienda sia ancora pienamente attiva e operante nel nostro mercato.

È innegabile però che qualcosa sta cambiando negli ultimi mesi e l’entusiasmo iniziale e la voglia di riscatto, stanno lentamente lasciando spazio all’accettazione del fatto che ormai il focus principale dell’azienda è quello della sopravvivenza all’interno del mercato cinese. Lo stesso fondatore Ren Zhengfei ha infatti confermato che la mentalità di Huawei si è gradualmente spostata da un’ottica globale ad una che punta a preservare l’esistenza dell’azienda.