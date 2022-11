Il Natale, che lo si voglia oppure no, è ormai alle porte, fra pochi giorni entreremo ufficialmente in Dicembre, con tantissime occasioni di risparmio per i regali che molti di noi faranno ad amici e parenti.

L’unico modo per approfittare delle ottime offerte Comet consiste nel recarsi personalmente in negozio, oppure aprire subito il sito ufficiale di Comet, mediante il quale è possibile avere gratis la merce direttamente al proprio domicilio, nel momento in cui la spesa complessiva da sostenere corrisponde ad una cifra superiore ai 49 euro.

Comet: offerte e prezzi davvero incredibili per tutti

Comet avvia la propria campagna promozionale di Natale, con ottime offerte disponibili ovunque fino al 7 dicembre 2022. Tra i prodotti in promozione troviamo innumerevoli smartphone di ottimo livello, a partire ad esempio dal Motorola Moto G42, disponibile a soli 199 euro.

Osservando più che altro la fascia alta del mercato, troviamo in promozione galaxy Z Flip4, in vendita a 849 euro, oppure allo stesso prezzo anche il bellissimo Galaxy S22 Ultra, dispositivo da non perdere assolutamente di vista. Volendo spendere leggermente meno, l’occhio cade sulla variante base, il Galaxy S22, il cui prezzo è comunque di 669 euro. Allontanandosi dal mondo Samsung, si possono incrociare altre occasioni, legate a Xiaomi 12 Pro, il cui prezzo è di 899 euro, oppure Xiaomi 11T Pro disponibile a 429 euro, per finire con il Redmi Note 11 Pro+ 5G a 429 euro.

Tutti questi prodotti, e molti altri ancora, li potete trovare in esclusiva assoluta sul volantino Comet disponibile ovunque in Italia nei giorni correnti.