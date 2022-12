Oltre agli smartphone di fascia alta, il noto colosso Big G sta preparando l’arrivo di un nuovo smartphone di fascia media leggermente più economico. Come sappiamo, si tratta del prossimo Google Pixel 7a. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il noto leaker OnLeaks ha rivelato il suo possibile design tramite alcune immagini renders.

Google Pixel 7a: il noto leaker OnLeaks rivela il design con alcune immagini renders

In queste ultime ore il noto leaker OnLeaks ha rivelato il presunto design di Google Pixel 7a con delle nuove immagini renders realizzate in collaborazione con il team di SmartPrix. Come è possibile osservare dalle immagini in questione, il nuovo smartphone di casa Google prenderà in prestito le linee estetiche generali dei fratelli maggiori, ovvero Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro.

Possiamo infatti notare il suo design squadrato, con un ampio display con al centro un foro per la fotocamera anteriore. Le cornici sembrano pressoché simmetriche tra loro, fatta eccezione per quella inferiore che è leggermente più sporgente. Sul retro troviamo poi un modulo fotografico rettangolare dove sono collocate due fotocamere posteriori e un Flash LED.

Le dimensioni complessive dovrebbero essere pari a 152.4 x 72.9 x 9 mm, quindi leggermente più grande del suo predecessore Google Pixel 6a che misura 152.2 x 71.8 x 8.9 mm. Ricordiamo comunque che, secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo smartphone di Google dovrebbe avere un display realizzato da Samsung in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz con un sensore biometrico integrato al suo interno. Non dovrebbe nemmeno mancare il supporto per la ricarica wireless.