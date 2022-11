Il noto produttore Big G ha presentato non molto tempo fa i suoi nuovi smartphone di fascia alta, ovvero Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro. Molto presto, però, l’azienda toglierà finalmente i veli su un nuovo smartphone di fascia media. Si tratta del prossimo Google Pixel 7a, erede del Pixel 6a. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, sembra che il nuovo modello presenterà un upgrade piuttosto gradito.

Google Pixel 7a: questa volta ci sarà un display con refresh rate da 90Hz

Il noto colosso Google ha da sempre fatto centro con i suoi smartphone, soprattutto con quelli appartenenti alla fascia media del mercato. Uno degli ultimi arrivati, ovvero il Google Pixel 6a, è stato apprezzatissimo fra gli utenti. L’unico neo di questo dispositivo era però il display, dato che il suo refresh rate si ferma ai 60Hz.

Tuttavia, sembra che le cose cambieranno sul nuovo modello. Come già accennato, infatti, nel corso delle ultime ore ore sono emersi ulteriori rumors sul prossimo Google Pixel 7a. Secondo questi ultimi, il nuovo modello potrà finalmente vantare la presenza di un display con una elevata frequenza di aggiornamento pari ad almeno 90Hz.

A rivelare questa possibilità è stato lo sviluppatore Kuba Wojciechowski. Secondo quest’ultimo, il prossimo smartphone di casa Google potrebbe dunque portare diverse novità di rilievo. Lo sviluppatore ha infatti dichiarato che lo smartphone potrebbe anche avere due nuove fotocamere posteriori e anche il supporto alla ricarica wireless.

Se così fosse, si tratterebbe di diverse miglioramenti per il nuovo medio di gamma di casa Google. Per ora comunque non vi è ancora niente di ufficiale, si tratta ancora di rumors e leaks.