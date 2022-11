Questo interessante kit permette, per circa una novantina di euro, di scoprire le proprie origini etniche e trovare nuovi parenti con una semplice analisi del DNA.

Introduzione

MyHeritage offre una serie di potenti funzionalità per aiutare a comprendere

meglio la relazione di parentela con le Corrispondenze del proprio DNA.

Queste funzionalità, come i cognomi, i luoghi condivisi e le etnie ancestrali condivise sfruttano le informazioni del nostro albero genealogico e in quelli delle nostre corrispondenze per fornire nuovi approfondimenti sulle nostre possibili parentele.

My Herytage confronta il DNA con quello di milioni di altri membri e identifica segmenti di DNA condivisi che possono essere potenzialmente ereditati da un antenato comune. Ciò permette a MyHeritage di trovare i nostri parenti sparsi per il mondo.

My Herytage conta ben 104 milioni di utenti in tutto il mondo, 18.8 miliardi

di documenti storici e ben 6,4 milioni di DNA nel proprio database.

Come funziona il test del DNA?

Il corredo MyHeritage DNA consente di analizzare il DNA e di rivelare importanti informazioni sulla storia familiare e sulle proprie origini.

Il corredo consiste in un tampone buccale di semplice uso (non sono richiesti sangue o saliva) e occorrono solo 3 minuti per utilizzarlo.

Successivamente, è necessario inviare per posta il campione al laboratorio di MyHeritage DNA per l’analisi ed entro 3-4 settimane sarà possibile consultare i risultati online.

Una volta in laboratorio il DNA viene stratto e le informazioni biologiche vengono convertite in dati digitali.

Una volta che il DNA è stato convertito in formato digitale, tramite algoritmi viene calcolata la nostra Stima di Etnia, determinando quali segmenti del nostro DNA hanno origine dalle diverse regioni del mondo.

Verrà inoltre confrontato il nostro campione di DNA con quello di altri utenti per trovare eventuali parentele.

Tecnologia e Privacy

MyHeritage utilizza il chip Illumina OmniExpress-24, con centinaia di migliaia di sonde selezionate in modo strategico per rilevare la massima quantità di variazione genetica e facilitare la ricerca.

Il laboratorio è certificato CLIA (CLIA – Clinical Laboratory Improvement Amendments sono le Linee guida per il miglioramento dei laboratori clinici), uno standard che indica, oltre ad altre caratteristiche essenziali, che tutti i tecnici di laboratorio che analizzano il DNA degli utenti di MyHeritage hanno ottenuto un livello di qualifica specifico.

Il laboratorio è inoltre accreditato CAP, il livello di certificazione più elevato per questo tipo di laboratori negli Stati Uniti.

I dati del DNA e i dati sensibili vengono archiviati in modo sicuro e protetti da svariati livelli di crittografia.

Solo noi avremo accesso accesso ai dati e portremo richiedere in ogni momento che siano cancellati.