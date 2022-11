Sebbene l’iPhone 15 non sia ancora stato rilasciato, ci sono già state molte speculazioni al riguardo. Una nuova previsione degli analisti è stata aggiunta e afferma che le versioni Pro avranno pulsanti tattili a stato solido che non si muoveranno fisicamente e si posizioneranno dentro al corpo dei telefoni.

Questo è secondo gli analisti di Barclays di nome Blayne Curtis e Tom O’Malley. La loro conclusione si basa in parte sulle dichiarazioni rilasciate dal CEO di Cirrus Logic, John Forsyth. Cirrus Logic è già un fornitore di parte della tecnologia tattile inclusa nella più recente iterazione dell’iPhone.

iPhone 15 Pro è in lavorazione

L’azienda ha annunciato nuovi componenti che arriveranno sul mercato nella seconda metà del prossimo anno, che è anche il momento in cui Apple rilascerà nuovi iPhone. Questi pulsanti utilizzano vibrazioni per simulare l’impressione che vengano toccati, anche se non si muovono realmente. Questo è anche il caso dei trackpad sulle versioni attuali del MacBook, così come dei pulsanti home sui recenti modelli di iPhone SE.

Ciò avvalora una previsione che ci è stata fornita dal noto analista Apple Ming-Chi Kuo nel mese di ottobre. Inoltre, ritiene che l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max (se è effettivamente così che si chiamano) non avrebbero alcun pulsante fisico, anche se secondo quanto riferito le varianti minori dell’iPhone 15 manterranno questi pulsanti.

Nel settembre del 2023, dovremmo avere informazioni sufficienti per prendere una decisione. Il passaggio ai pulsanti a stato solido migliorerebbe la resistenza all’acqua e ridurrebbe la probabilità di guasti meccanici, ma l’esperienza di clic non sarebbe così piacevole come lo sarebbe con i pulsanti tradizionali.