Secondo 9to5Google, sembrerebbe che Google abbia bruscamente interrotto il supporto per gli smartwatch Wear OS 2 che eseguono le applicazioni Keep e Maps. Di conseguenza, gli utenti dei precedenti dispositivi Wear OS scopriranno che il ripristino dei loro orologi li rende incapaci di accedere alle due applicazioni in questione.

Su Reddit, diversi utenti di orologi Wear OS 2 hanno segnalato che l’app Google Keep per i loro dispositivi indossabili non può più essere scaricata dal Play Store. Non è necessario che tu sia molto preoccupato se possiedi uno dei migliori orologi Wear OS in grado di eseguire l’aggiornamento a Wear OS 3.

Google Wear OS 2 limiterà Keep e Maps

D’altra parte, se il tuo orologio non è incluso nell’elenco dei dispositivi che dovrebbero ricevere Wear OS 3, allora sei sfortunato. Keep on a Google Pixel Watch supporta solo le versioni di Android 11 e successive, poiché la sua versione più recente, 5.22.452.00.97, è compatibile solo con i dispositivi che eseguono quel sistema operativo. Mentre questo accade, Wear OS 2 è basato su Android 9, che non è all’altezza dei requisiti della versione più recente di Keep.

Per quanto riguarda Google Maps, 9to5 ha scoperto che l’applicazione ora limita le sue esigenze alla versione più recente di Wear OS. È importante notare che questo diventerà un problema solo se hai già ripristinato l’orologio. A parte questo, se le suddette applicazioni sono già installate sul tuo smartphone, dovrebbero continuare a funzionare normalmente.

Questa decisione di terminare il supporto per i precedenti orologi Wear OS è stata presa pochi mesi dopo che Wear OS 3 ha introdotto un riquadro funzionale per Keep. Grazie a questa capacità, puoi comporre rapidamente nuove note Keep direttamente dal tuo polso. Sembra che Google abbia scelto di interrompere il supporto per entrambe le applicazioni su dispositivi meno recenti prima di quanto inizialmente previsto. Nonostante il rilascio di Wear OS 3, Wear OS 2 continua a detenere una quota significativa del mercato degli smartwatch.