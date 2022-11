Google TV e Android TV sono due diverse piattaforme multimediali che ti consentono di trasmettere in streaming i tuoi film, programmi TV, musica preferiti e altro ancora.

Mentre Google ha sviluppato Android TV per l’uso su TV, lettori multimediali, dispositivi di streaming e altro ancora, Google TV è essenzialmente una versione simile che offre funzionalità extra e un paio di modifiche al design.

Android TV e Google TV offrono quasi le stesse cose, come app di streaming e navigazione in Internet, ma ci sono alcune differenze chiave da sottolineare.

Che cos’è Google TV?

L’anno scorso, Google ha annunciato la sua nuova piattaforma di smart TV, nota come Google TV. Un’interfaccia utente che funziona su dispositivi Android come smartphone, TV e l’ultimo Google Chromecast.

Google TV consente agli utenti di accedere ai propri contenuti preferiti tra cui Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, YouTube, Apple TV, HBO Max e molti altri. Sebbene possa sembrare abbastanza simile ad altre piattaforme intelligenti sul mercato, Google vuole che gli utenti abbiano un accesso più facile e veloce ai loro contenuti più visti e consigliati. Lo fa mescolando insieme tutti i contenuti di ciascun servizio di streaming e inserendolo in un’unica interfaccia in modo da poter cercare in tutti i servizi di streaming con un semplice clic.

Ad esempio, invece di cercare i contenuti Netflix sull’app Netflix, vai alla schermata iniziale dove Google TV ti darà un accesso facile e veloce a ciò che vuoi guardare senza che tu debba perdere tempo accedendo a ciascuna app.

Inoltre ha funzionalità che non sono su Android TV. La cosa interessante è che è molto più user-friendly in quanto non è necessario essere davanti allo schermo per azionarlo. Puoi aggiungere film o programmi TV alla tua lista di controllo tramite il telefono, l’ideale per pianificare gli spettacoli in anticipo.

In più ha anche una funzione intelligente che suggerirà contenuti che potrebbero piacerti in base alle tue abitudini.

Inoltre è pensato per i bambini, poiché ti da la possibilità di creare un canale solo per loro che mostrerà solo contenuti adatti all’età. I genitori possono mantenere il controllo completo di questo canale utilizzando l’app Family Link per bloccare le app, controllare quali applicazioni vengono utilizzate e impostare limiti di visualizzazione e orari.

Cos’è Android TV?

Android TV è un sistema operativo Android progettato da Google per l’utilizzo su TV, stick di streaming, lettori multimediali digitali e persino soundbar. La piattaforma è integrata in molti televisori di marchi come Philips, Sony e Sharp. È dotato di una vasta gamma di app scaricabili tramite Google Play Store, tra cui Netflix, Disney Channel, Spotify, YouTube e HBO Now. Ci sono anche una serie di canali live utilizzabili tramite Android TV, tra cui Bloomberg TV, NFL e ABC, e una serie di app di gioco.

Android TV elimina il disordine offrendoti un’esperienza più diretta e più snella, limitata a ciò che il tuo televisore può gestire.

Ciò significa che Google Play Store su Android TV mostra solo le app supportate dalla piattaforma TV, non tutte quelle disponibili sugli smartphone.

I televisori prodotti dal 2017 in poi con Android TV incluso sono dotati anche dell’Assistente Google come impostazione predefinita. Quindi puoi semplicemente dire “OK Google” per controllare i tuoi prodotti per la casa intelligente e a svolgere attività come controllare il tuo calendario o aggiungere alla tua lista di cose da fare.

La ricerca vocale, tramite la funzione remota, può impedirti di perdere tempo e digitare ciò che stai cercando; basta pronunciare il nome dell’attore, del film o del programma televisivo che stai cercando nel telecomando e Android TV lo troverà per te.