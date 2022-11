Molte persone ultimamente stanno usando Twitch per godersi lo streaming live della Coppa del Mondo FIFA 2022. Ecco una guida su come guardare la Coppa del Mondo FIFA 2022 su Twitch.

Il sito di live streaming è ampiamente supportato dalle organizzazioni sportive. In linea con questa tendenza, FIFA ha stretto una partnership con Twitch, uno dei servizi di streaming live più famosi, FuboTV, per trasmettere in streaming la Coppa del Mondo FIFA 2022.

Amazon ha acquistato Twitch Interactive, l’azienda dietro il servizio, nel 2014. Nel tempo, Twitch è diventata la piattaforma principale per guardare eventi sportivi, giochi in streaming dal vivo (al contrario delle piattaforme di giochi in streaming) e promozione di altre piattaforme.

Twitch non trasmette solo eSport, ma anche un’ampia varietà di sport tradizionali. Sebbene non sia una piattaforma di streaming sportiva dedicata, include streaming live di NWHL, streaming live della Coppa del Mondo FIFA 2022 ed eventi WNSL. Puoi scaricare la sua app ufficiale tramite il Play Store e l’App Store di iOS. Inoltre, puoi anche accedere ai tuoi contenuti tramite il tuo PC, Macbook o computer desktop.

Fabio Caressa su Twitch

Se vuoi solo guardare la Coppa del Mondo su Twitch, non è necessario registrarsi per un account. Tuttavia, se desideri trasmettere in streaming o interagire con i canali, dovrai creare un account.

Ricorda che iscriversi a un canale è diverso dal seguirlo. Seguire un canale è gratuito e ti consente di stare al passo con i tuoi streamer preferiti.

A proposito di creators, sembra che Fabio Caressa sia approdato sulla piattaforma lanciando un nuovo format che si chiama “Stamo in diretta”, uno show che racconterà e commenterà questo mondiale dove ci saranno anche ospiti e special guest.