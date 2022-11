Braun, noto marchio produttore di dispositivi elettronici per il mondo beauty, sia per lui che per lei, ha deciso di aderire pesantemente al Black Friday, mettendo a disposizione degli utenti di tutta Italia sconti incredibili direttamente su Amazon.

I prodotti sono interamente spediti da Amazon, in modo da poter fruire della spedizione rapida della logistica del sito di e-commerce, e sono disponibili alle più classiche condizioni di vendita, che prevedono la solita garanzia di 2 anni, con validità effettiva dalla data d’acquisto.

Braun su Amazon: ecco tutte le offerte

Le offerte Braun su Amazon sono davvero tantissime, per comodità le riassumiamo in questo elenco puntato, in modo che possiate accedere direttamente alla categoria di vostro interesse:

Offerte per uomo (rasoi e regolabarba) – LINK.

(rasoi e regolabarba) – LINK. Offerte per donna (Silk-èpil e lucepulsata) – LINK.

(Silk-èpil e lucepulsata) – LINK. Offerte Braun per la depilazione – LINK.

Andando più nello specifico possiamo vedere e conoscere da vicino le categorie più generali:

Lucepulsata in offerta – LINK.

in offerta – LINK. Rasoi in offerta – LINK.

in offerta – LINK. Regolabarba in offerta – LINK.

in offerta – LINK. Silk-èpil in offerta – LINK.

in offerta – LINK. I migliori rasoi della Series9 – LINK.

rasoi della Series9 – LINK. I prodotti della Serie X – LINK.

In ultimo, se voleste le singole pagine relative ad una determinata tipologia di prodotto, possiamo proporvi:

Braun Serie XT5 a 29 euro al posto di 64 euro – LINK.

a 29 euro al posto di 64 euro – LINK. Braun Series 9 Pro a 199 euro al posto di 369 euro – LINK.

a al posto di 369 euro – LINK. Braun Silk-Expert Pro 5 a 299 euro al posto di 499 euro – LINK.

a 299 euro al posto di 499 euro – LINK. Braun Silk-èpil 9 Flex a 124 euro al posto di 249 euro – LINK.

Flex a 124 euro al posto di 249 euro – LINK. Braun Regolabarba e tagliacapelli a 39 euro al posto di 79 euro – LINK.

e tagliacapelli a al posto di 79 euro – LINK. Braun Series 7, rasoio elettrico in vendita a 129 euro al posto di 149 euro – LINK.

Tutti gli sconti, lo ricordiamo, saranno attivi fino al 28 novembre (incluso), salvo esaurimento anticipato delle scorte.