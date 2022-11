Twitter non licenzierà altri lavoratori; Elon Musk avrebbe informato i restanti dipendenti in una riunione generale dopo aver esortato i dipendenti a impegnarsi per un Twitter ‘molto hardcore’. Secondo The Verge, che ha ottenuto una registrazione parziale dell’evento, l’azienda sta cercando aggressivamente candidati per posizioni di ingegneria e vendite. Musk ha fatto notizia lo stesso giorno in cui i team di vendita e partnership dell’azienda sono stati licenziati.

Robin Wheeler, direttore delle vendite pubblicitarie di Twitter, e Maggie Suniewick, vicepresidente delle partnership, sarebbero stati licenziati per aver sfidato la decisione di Musk di licenziare altre persone. Naturalmente, tutto ciò è avvenuto dopo che il nuovo proprietario del sito Web ha ordinato licenziamenti che hanno effettivamente dimezzato i dipendenti dell’azienda.

Twitter, Elon Musk potrebbe riprendere il ‘Blue Verified’

Durante la discussione, Musk non ha rivelato i lavori specifici che Twitter sta cercando, ma ha aggiunto che ‘[in] termini di reclutamento cruciale, le persone che sono fantastiche nello sviluppo di software sono la massima priorità’. Poiché questo è stato il primo incontro di Musk con i lavoratori dopo la sua acquisizione, i dipendenti lo hanno interrogato sul futuro dell’azienda, incluso se Twitter avrebbe trasferito la sua sede in Texas come Tesla. Musk ha affermato che Twitter non aveva intenzione di trasferirsi, ma che avere una ‘doppia sede’ in entrambi gli stati potrebbe avere senso.

Oltre a rispondere alle preoccupazioni relative al funzionamento interno dell’azienda, Musk ha rivelato alla conferenza che Twitter potrebbe non rilanciare la verifica a pagamento prima della fine del mese. Se ricordi, la società ha dovuto interrompere il suo abbonamento Blue da 8 euro al mese con verifica subito dopo l’inizio a causa di un aumento significativo di account fraudolenti.

Blue Verified, secondo Musk, tornerà il 29 novembre. Tuttavia, ora ha informato il personale e ha indicato che Twitter non riavvierà il sistema di abbonamento fino a quando il servizio non sarà sicuro di poter eliminare questi problemi. Inoltre, Twitter può eventualmente fornire segni di spunta di colore distinti a persone e organizzazioni, chiarendo se gli utenti hanno a che fare con l’account legittimo di un’azienda o di un’organizzazione. Twitter ha già un contrassegno grigio ‘Ufficiale’ destinato alle organizzazioni, ma sembra che l’azienda intenda rendere il segnale più visibile e riconosciuto per proteggere gli utenti dagli imitatori.