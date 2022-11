Che dire, ormai ci siamo, manca meno di un mese al rilascio ufficiale di Avatar: la Via dell’Acqua nei cinema di tutto il mondo, il 14 Dicembre infatti il famoso capitolo sequel di Avatar arriverà e porterà con se tutta la pesante eredità del primo film che da solo aveva rivoluzionato il mondo del cinema e l’idea di fare cinema.

Proprio nelle ultime ore è stato dunque rilasciato l’ultimo trailer, quello finale, del film, che mostra alcune scene aggiuntive e ovviamente un mondo che lascia incantati, mostrando ancora una volta come l’acqua sarà l’elemento principale del film facendo da base portante a tutto lo sviluppo della trama.

Il trailer

Il trailer mostra elementi a noi famigliari che avevamo imparato a conoscere nel primo film del 2009, aggiungendo elementi aggiuntivi come tutto ciò che riguarda i mari di Pandora, con creature marine mai viste prima e popoli perfettamente in simbiosi con questo habitat, ovviamente non mancheranno facce a noi famigliari come Sam Worthington nei panni di Jake Sully, Zoe Saldaña nei panni di Neytiri, e poi Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang, Michelle Yeoh, Giovanni Ribisi, Edie Falco, CCH Pounder e Oona Chaplin.

Il trailer a dirla tutta non rivela molto di più in termini di trama, mostra come al solito gli essere umani che proprio non ce la fanno a mantenere un rapporto rispettoso con questo piccolo mondo, intenti a marciare sulle rive dei vari habitat in quella che sembra assumere le forme di una vera e propria guerra forse di dimensioni superiori a quella vista nel film precedente, con molta probabilità vedremo il ritorno del colonnello Quaritch che dovrebbe tornare nelle vesti di un Avatar, inquadrato brevemente nel trailer le cui fattezze sono un richiamo diretto.