Con la sua serie di dispositivi targati FE Samsung ha davvero fatto centro, in quanto ha proposto device con una scheda tecnica niente male (quasi da top di gamma) ma con un prezzo inferiore rispetto ai dispositivi di fascia più alta. Oltre agli smartphone, nel corso dei prossimi mesi arriverà anche un muovo tablet di questa serie. Si tratta del prossimo Samsung Galaxy Tab S8 FE. Quest’ultimo, stando a quanto è emerso in rete in queste ore, avrà un display IPS LCD ed avrà il supporto alla S Pen di Samsung.

Samsung Galaxy Tab S8 FE: in arrivo il nuovo tablet di casa Samsung

Uno dei prossimi tablet di casa Samsung sarà il prossimo Samsung Galaxy Tab S8 FE. Come già accennato, in queste ultime ore sono emerse diverse indiscrezioni e anche i risultati benchmark del sito web Geekbench. Stando a quanto è emerso, questo device avrà sul fronte un ampio display con tecnologia IPS LCD, proprio come sul precedente Samsung Galaxy Tab S7 FE. Oltre questo, come ormai da tradizione dell’azienda, il nuovo tablet avrà il supporto al pennino di Samsung, ovvero la S Pen, e ci sarà il digitalizzatore Wacom.

I benchmark del noto portale Geekbench (su cui il tablet è stato registrato come SM-X506B) ci hanno invece rivelato ulteriori dettagli tecnici. Secondo i benchmark, sotto al cofano sarà presente un processore di casa MediaTek. Nello specifico si tratterà del soc MediaTek Kompanio 900T, un soc con processo produttivo a 6 nm e con una GPU Mali-G68 MC4. Tra i tagli di memoria disponibili, ci saranno almeno 4 GB di RAM, mentre il sistema operativo installato a bordo sarà Android 13.