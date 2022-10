Il mondo dei tablet è quanto mai variegato. In questi ultimi anni ha infatti ritrovato il suo splendore, soprattutto in ambito lavorativo e scolastico. Al giorno d’oggi ce dunque ormai una vasta scelta. Gli utenti hanno infatti a disposizione dispositivi appartenenti anche a diverse fasce di prezzo. Per chi vuole un tablet performante con pennino ad un prezzo contenuto, però, è al momento disponibile in offerta da Unieuro il Samsung Galaxy Tab S7 FE.

Samsung Galaxy Tab S7 FE in offerta ad un prezzo super sul noto store Unieuro

In questi giorni sul noto store di Unieuro anche online è possibile acquistare un ottimo tablet a marchio Samsung ad un prezzo decisamente scontato. In particolare, stiamo parlando del Samsung Galaxy Tab S7 FE. Si tratta di un dispositivo decisamente completo nella scheda tecnica.

Al momento, sullo store online di Unieuro è possibile acquistarlo nella versione Wi-Fi con 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno nella colorazione Black ad un prezzo scontato di 479 euro, ovvero con uno sconto del 26%. Uno sconto comunque considerevole dato che, come già detto, la scheda tecnica è piuttosto completa.

Il processore montato a bordo è ad esempio lo Snapdragon 778G, ovvero un soc con processo produttivo a 8 nm in grado di supportare le reti 5G. Sono presenti il Wi-Fi 6, la porta di ricarica USB Type C 3.2 con uscita video, una batteria da 10090 mah con ricarica rapida da 45W ed è inoltre presente il supporto a Samsung Dex per utilizzare il tablet anche in modalità PC. Non manca ovviamente il supporto alla S-Pen per prendere appunti e molto altro.