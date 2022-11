Ormai non c’è più alcun dubbio: il Google Pixel Fold si farà. Adesso abbiamo alcune foto e una data di lancio.

Dopo una lunga attesa e numerose sospensioni nella produzione del primo pieghevole Google, Jon Prosser e Ross Young hanno fornito alcune informazioni dettagliate sul dispositivo affermando che sarà annunciato ufficialmente nel mese di maggio del prossimo anno.

Google Pixel Fold: tutto quello che sappiamo sul pieghevole!

Google potrebbe essere pronta a sferrare un duro colpo nei confronti di Samsung, Xiaomi e Microsoft con il suo primo smartphone pieghevole. Le notizie più recenti permettono di notare alcuni particolari che riprendono i dispositivi dei colossi appena citati.

L’azienda di Mountain View potrebbe, infatti, riprendere il display anteriore e la cerniera dello smartphone Galaxy Z Fold e riprodurla sul suo Pixel Fold. Inoltre, la sottigliezza dello Xiaomi Mix Fold 2 potrebbe ispirare Google, che potrebbe a sua volta migliorare il dettaglio e proporre al pubblico un dispositivo ancora più interessante. Dal noto Surface Duo di Microsoft, inoltre, potrebbe riprendere lo spessore delle cornici.

In sostanza anche le foto emerse permettono di affermare che il Google Pixel Fold sarà caratterizzato dalla fusione di caratteristiche presenti in smartphone già affermati. A quanto svelato dalle immagini vanno aggiunte le informazioni fornite da esperti come Ross Young secondo il quale, Google adotterà un display esterno da 5,8 pollici e un display interno da 7,6 pollici. Jon Prosser, esperto molto affermato nel settore, afferma inoltre che lo smartphone avrà una tripla fotocamera posteriore e una doppia fotocamera anteriore.

La data di lancio del pieghevole non è ancora trapelata ma stando alle informazioni trapelate in rete, l’azienda potrebbe rilasciare il suo dispositivo nel mese di maggio 2023. Il suo costo sarà di circa 1799,00 dollari.