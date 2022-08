Gli sfondi per Xiaomi MIX Fold 2 sono già diventati accessibili sul web, anche prima della data del primo ordine dello smartphone grazie agli sforzi della comunità di appassionati. La seconda iterazione dello smartphone pieghevole Xiaomi include dieci sfondi statici e cinque dinamici, soprannominati “sfondi live”. Cinque di quelli statici sono stati pensati per essere i più adattabili al display esterno, mentre cinque si adattano all’enorme schermo interno da 8 pollici.

Nonostante le loro identiche diagonali, i due display hanno formati completamente diversi. Quella interna, che è quasi quadrata, ha un rapporto di 20,3:18 tra le due dimensioni e quello esterno, 21,3:9, “allungato” come un normale smartphone. Inutile dire che anche gli sfondi differiscono. Le cinque immagini dinamiche, invece, sono state create solo per il display principale, quello interno.

Xiaomi MIX Fold 2 si prepara per il debutto

Tuttavia, il pacchetto di questo collegamento ha tutti e quindici, dieci statici e cinque dinamici. Le foto create per il display esterno sono in 1080p e dovrebbero funzionare bene con i prodotti Full HD+. Quelli per display interno, invece, hanno un formato non comune (1914p) e quindi richiedono qualche adattamento.

Lo smartphone di punta Xiaomi MIX Fold 2 sarà disponibile per il preordine su tutti i principali mercati cinesi a partire dal 16 agosto. È stato scoperto che Xiaomi Mix Fold 2 è significativamente meno costoso del Galaxy Z Fold 4. Xiaomi MIX Fold 2 è l’unico smartphone cinese con uno schermo Samsung Eco OLED da 2160 x 1914 pixel. Lo schermo interno ha un rapporto di aspetto 4:3,55. All’esterno si trova uno schermo da 6,56 pollici con una risoluzione di 2520 x 1080 pixel e un rapporto di aspetto di 21:9.

Lo smartphone è dotato di un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, una batteria ricaricabile da 4500 mAh, una ricarica rapida da 67 W e può essere ricaricato completamente in 40 minuti. Nel telefono erano inclusi una fotocamera principale da 50 megapixel con un sensore Sony IMX7666, un modulo ultra grandangolare da 13 megapixel e un obiettivo zoom 2x.