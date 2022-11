Il noto produttore ZTE ha deciso di dedicarsi non solo alla produzione di smartphone, ma anche di altri dispositivi, tra cui i tablet. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha presentato ufficialmente per il mercato cinese un nuovo tablet di fascia media dotato addirittura del pennino, ovvero ZTE K98.

ZTE annuncia ufficialmente ZTE K98, il nuovo tablet con pennino

Non solo smartphone, quindi, per il produttore cinese ZTE. Come già accennato, infatti, in queste ore l’azienda ha presentato in madre patria un nuovo tablet. Si tratta del nuovo ZTE K98, un dispositivo appartenente alla fascia media del mercato ma dotato comunque di alcune feature di rilievo. Tra queste, troviamo ad esempio il supporto al pennino denominato dall’azienda Stylus K-Pencil, un accessorio piuttosto utile in ambito scolastico e anche in ambito lavorativo. Non manca nemmeno il supporto magnetico per ricaricarla in modalità wireless.

Dal punto di vista prestazionale, sotto alla scocca è presente il soc Snapdragon 680 di casa Qualcomm, mentre la batteria ha una grande capienza di 7250 mah. La parte frontale del tablet è poi occupata da un ampio display con una diagonale da 10.4 pollici e con una risoluzione sorprendente pari al QHD.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo tablet ZTE K98 sarà distribuito per il mercato cinese nel corso dei prossimi giorni. L’azienda, per il momento, non ha rivelato il suo prezzo di vendita ufficiale. Vi terremo aggiornati se l’azienda annuncerà ulteriori dettagli sul prezzo e se ci sarà o meno la possibilità di vederlo debuttare ufficialmente anche in Italia.