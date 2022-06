Nel corso delle ultime ore il produttore cinese ZTE ha presentato ufficialmente due nuovi smartphone appartenenti alla fascia media del mercato. Si tratta dei nuovi ZTE Blade A72 e ZTE Blade A52. Entrambi, però, per il momento sono disponibili soltanto in Malaysia.

ZTE annuncia i nuovi smartphone di fascia media ZTE Blade A72 e ZTE Blade A52

Il noto produttore cinese ha svelato ben due nuovi smartphone mid-range. Il primo è il nuovo ZTE Blade A72. Quest’ultimo si caratterizza per la presenza di un display IPS LCD con una diagonale da 6.7 pollici in risoluzione HD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Il fratello minore ZTE Blade A52, invece, monta un display sempre IPS LCD ma con una diagonale da 6.5 pollici e a 60Hz.

Entrambi gli smartphone condividono però il comparto fotografico. Sul retro, in particolare, troviamo tre sensori fotografici da 13, 2 e 2 MP. Sulla parte frontale, invece, troviamo una selfie camera da 5 MP racchiusa in un waterdrop notch. Entrambi i nuovi device di ZTE condividono poi lo stesso processore.

Si tratta del soc Unisoc SC9863A con 64 GB di storage interno su entrambi ma con 3 GB di RAM su Blade A72 e con 2 GB di RAM su Blade A52. Tra i due cambia infine la batteria, che è rispettivamente da 6000 mAh e da 5000 mAh.

Prezzi e disponibilità

Come già detto, i nuovi device di ZTE sono al momento disponibili in Malaysia. I prezzi sono di circa 107 euro al cambio per Blade A72 e circa 86 euro al cambio per Blade A52.