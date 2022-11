CoopVoce EVO 100: l'offerta che insieme alle altre due parte da 4 euro con 100GB

Non c’è più tanta differenza tra le varie aziende che si occupano di telefonia mobile o fissa in Italia, dal momento che i contenuti sono tantissimi in tutti i casi così come i prezzi molto bassi. Effettivamente le aziende hanno capito che bisognava stare attenti al cliente, il quale potrebbe in ogni momento decidere di abbandonare la nave per recarsi altrove. Il tutto per via di un prezzo troppo alto o magari per un quantitativo di contenuti non adeguato a quello che invece la concorrenza permette di avere.

Diverse sono le aziende si contendono lo scettro, ma adesso bisogna fare le cose in grande. CoopVoce ha infatti programmato di lanciare tante nuove offerte durante il mese di dicembre ma nel frattempo non poteva di certo restare con le mani in mano. La famosa azienda che si occupa di telefonia mobile e fissa, ha deciso di lanciare delle offerte destinate agli smartphone.

CoopVoce: le EVO sono tre e tutte piene di contenuti, si parte da 4,90 euro al mese

La prima delle EVO di CoopVoce è quella che costa solo 4,90 euro al mese per sempre. Tale soluzione permette di chiamare ed inviare messaggi senza limiti, il tutto per sempre allo stesso prezzo.

Seguono poi le altre due promozioni della stessa gamma che variano per prezzo e contenuti. La prima offre tutto senza limiti con 30 giga di traffico dati in 4G ad un prezzo di 6,90 € al mese, mentre la seconda permette di avere 100 giga in 4G con un costo finale di 8,90 € al mese.