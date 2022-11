Canone RAI e bollo auto estinti: così potrete non pagare le due tasse

È capitato a tutti almeno una volta di trovarsi in difficoltà a pagare una tassa, soprattutto tra le tante che dispone lo Stato italiano. Purtroppo ce ne sono alcune che solo gli italiani sono costretti a pagare è proprio un periodo del genere in cui l’energia sembra salire a dismisura insieme anche al carburante, diventa sempre più complicato ottemperare a tutti questi doveri.

Le tasse più odiate risultano sempre le stesse, in particolare due: stiamo parlando del canone Rai e del bollo auto, imposte che nessun altro Stato paga in giro per l’Europa. Proprio questo è il motivo della rabbia degli italiani, i quali cercano sempre un metodo in più per provare ad evitare di sottostare al pagamento delle due imposte. A quanto pare dei metodi esistono e sono anche legali al 100%, ma bisogna essere in possesso di determinati requisiti utili.

Tasse odiate dagli italiani, il canone Rai e il bollo auto sono tra queste: ci sono alcuni modi per evitare di pagarle

Chiunque voglia evitare di pagare il canone Rai ha poche via da seguire. La prima è quella di avere un’età pari o superiore a 75 anni. La seconda invece è quella di non avere in casa alcun tipo di televisione che possa ricevere i canali. C’è poi anche un altro modo, ovvero quello di avere un reddito che non superi la soglia minima.

Per quanto riguarda invece il bollo auto, la situazione è diversa visto che la tassa regionale. Gli utenti che non vogliono pagare questa tassa, dovranno risiedere in Lombardia o in Piemonte ed acquistare un’auto elettrica, sarà questo il modo con il quale resteranno esentati dal pagamento fin quando avranno quel veicolo.