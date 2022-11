Sembrava tutto fatto, il canone Rai, come ampiamente vi abbiamo raccontato nel corso delle ultime settimane, doveva finalmente uscire dalla bolletta dell’energia elettrica, per tornare da pagare tramite un normale bollettino, come avviene per la maggior parte delle tasse.

Il precedente Governo sembrava aver compiuto i passi giusti per un ritorno al passato, e forse anche una riduzione del canone stesso, ma a nulla è servito. Proprio in questi giorni gli enti sindacali dei dipendenti Rai hanno inviato una lettera al Ministro Giorgetti, in cui sostengono che “Privare l’azienda culturale più grande del nostro Paese dei finanziamenti certi per il suo sviluppo, avrebbe effetti negativi sia sul Ministero dell’Economia (che ricordiamo essere azionista Rai), sia sull’occupazione dei lavoratori (il rischio sarebbe infatti di dover licenziare personale, senza i finanziamenti necessari).

Canone Rai: continuerà ad essere in bolletta

La risposta del Ministro Giorgetti non si è fatta comunque attendere, lo stesso ha infatti comunicato che “le voci di una possibile esclusione del suddetto Canone Rai dalle correnti bollette elettriche versate mensilmente dagli utenti, sono assolutamente infondate“.

La conseguenza è ben chiara, il Canone Rai sarà da versare ancora per tutto il 2023, almeno, a rate nella bolletta dell’energia elettrica. Il prezzo non è ancora stato ufficialmente comunicato, ma non dovrebbe subire differenze particolari rispetto al passato, dovrebbe aggirarsi ancora sui 90 euro circa, pagabili in 10 rate da 9 euro l’una, senza interessi, seguiranno dettagli più precisi.