Sappiamo da tempo ormai che il produttore cinese Xiaomi sta preparando l’arrivo della sua nuova serie di smartphone di fascia alta. Fino ad ora si pensava che questa serie si sarebbe chiamata Xiaomi 13, ma a quanto pare non sarà così, dato che gli ultimi rumors emersi parlano di Xiaomi 14.

Xiaomi 14: sarà questo il nome della nuova serie di top di gamma dell’azienda?

A quanto pare in casa Xiaomi hanno intenzione di variare leggermente il nome della prossima serie di smartphone top di gamma. Come già accennato, infatti, i successori degli scorsi Xiaomi 12 non saranno i nuovi Xiaomi 13 ma i nuovi Xiaomi 14.

A rivelarlo sono state diverse indiscrezioni e rumors emersi in rete. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sul portale cinese Weibo è stata pubblicata una prima immagine renders della confezione di vendita di uno di questi nuovi dispositivi. Come è possibile notare dalle immagini, il nome riportato sulla confezione di vendita è proprio Xiaomi 14.

Non abbiamo ovviamente la certezza assoluta che queste immagini siano veritiere. Tuttavia, in questi giorni nei database dell’ente 3C è stato avvistato uno dei prossimi smartphone con il numero di modello 2211133C e a quest’ultimo ci si riferisce proprio con il nome di Xiaomi 14.

Insomma, a quanto pare Xiaomi cambierà il nome di questa nuova serie. Vi ricordiamo che questi smartphone saranno tra i primi a poter vantare la presenza del nuovo soc di casa Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 2. Tra le altre caratteristiche, non mancherà l’ultima release del software di casa Google, ovvero Android 13, con l’interfaccia utente MIUI 14.0.2.