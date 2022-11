Qualcomm ha lasciato intendere che la serie Galaxy S23 impiegherebbe un processore Snapdragon. Samsung, invece, è rimasta ferma. I benchmark mostrano che Samsung intende utilizzare un SoC Snapdragon nella sua prossima generazione di smartphone di fascia alta in Europa. Se cerchi nel database Geekbench il numero di modello SM-S918 del Galaxy S23 Ultra, ora noterai non solo la versione americana con il suffisso “U”, ma anche un modello europeo con il suffisso “B”.

La versione europea del Galaxy S23 Ultra non sembra essere alimentata da un SoC Samsung Exynos, secondo Geekbench. GeekBench presentava un modello SoC Exynos distinto per il Galaxy S22. Questa è una notizia fantastica per i sostenitori di Galaxy in tutta Europa. I chip di punta Snapdragon superano Exynos. Tuttavia, i processori Snapdragon sono utilizzati esclusivamente negli Stati Uniti e in Cina.

Galaxy S23 si prepara al debutto con Snapdragon 8 Gen 2

L’Exynos 2200 sul Galaxy S22 ha superato lo Snapdragon 8 Gen 1. Tuttavia, sono state criticate l’insufficiente efficienza energetica e l’eccessivo riscaldamento. In Europa, tuttavia, lo Snapdragon 8 Gen 2 dovrebbe fornire prestazioni sufficienti. Nel frattempo, Samsung potrebbe ottenere un trattamento preferenziale per non aver utilizzato i propri SoC. Secondo Geekbench, la massima velocità di clock dello Snapdragon 8 Gen 2 nell’S23 Ultra è di 3,36 gigahertz. Si tratta di un piccolo incremento rispetto alla frequenza di clock massima di 3,2 GHz dichiarata per lo Snapdragon 8 Gen 2 all’evento di lancio.

Il database dei benchmark include anche un nuovo gadget di Vivo come prova di questa “salsiccia in più”. Il processore Snapdragon 8 Gen 2 viene utilizzato anche nel telefono Vivo. Tuttavia, il core più in alto ha solo una frequenza massima di 3,2 gigahertz. Secondo un nuovo rumor, anche la GPU del Galaxy S23 sarà overcloccata. Secondo lo studio, le prestazioni della GPU miglioreranno da 680 MHz a 719 MHz. Non sappiamo ancora se questo chip avrà un nuovo nome. Inoltre, Qualcomm e TSMC hanno chiaramente scoperto un metodo per migliorare le prestazioni di questo processore.