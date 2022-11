Xiaomi ha presentato una domanda di brevetto al CNIPA per un telefono pieghevole verso l’esterno alcuni anni fa, nel 2019. Ciò implicherebbe che il display dello smartphone si avvolga attorno alla parte posteriore del dispositivo e possa essere aperto per espandere le dimensioni dello schermo.

Sebbene lo smartphone non abbia mai visto la luce del giorno, lo sviluppatore Kuba Wojciechowski ha rivelato alcune fotografie autentiche di un prototipo del device tre anni dopo. Anche se è in pessime condizioni, è un affascinante pezzo di storia della tecnologia. E, per quanto ne sappiamo, l’idea del telefono è stata implementata sotto forma di un prototipo grezzo ma accurato. Possiamo vedere quattro fotocamere, un flash LED e un pulsante sotto di esse che consentirebbe al telefono di aprirsi quando viene premuto.

Xiaomi non ha mai rilasciato lo smartphone

Il design del telefono pieghevole verso l’esterno di Xiaomi è visibile in un prototipo trapelato.Ci sono anche più immagini degli interni, tra cui una batteria da 3.500 mAh e, secondo GSMArena, una CPU Snapdragon 855 e un modem X50 con funzionalità 5G. Il design ricorda il Mate Xs di Huawei del 2020, che ha ricevuto un successore ad aprile. I telefoni come questo hanno ancora una striscia, un piccolo pezzo di proprietà dedicato a fotocamere e controlli che funge anche da presa aggiuntiva quando il telefono è aperto.

Potremmo non sapere mai perché questo prototipo non sia mai stato messo in produzione, anche se si dice che fosse dovuto a problemi di durata. I display pieghevoli, dopotutto, sono noti per essere facilmente graffiati e distrutti. Mentre è piegato, lo stesso schermo coprirebbe non solo la parte anteriore ma anche quella posteriore del telefono, richiedendo agli utenti di essere estremamente cauti quando lo si posiziona su qualsiasi superficie o addirittura in tasca.

Xiaomi ha utilizzato un design pieghevole verso l’interno più convenzionale, simile al Mix Fold 2 dell’inizio di quest’anno. Il telefono dimostra davvero ciò di cui è capace il marchio, poiché fa progressi significativi in ​​termini di quanto leggero e sottile possa essere un pieghevole.