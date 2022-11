La saga di Jonh Wick è diventata in brevissimo tempo un cult cinematografico grazie ad un cast di altissimo spessore e ad una messa in scena di un personaggio iconico. Questa combinazione di elementi ha permesso al franchise creato da Derek Kolstad e dal regista Chad Stahelski di arrivare alla quarta pellicola.



Jonh Wick: Chapter 4 si mostra nelle prime immagini ufficiali con un trailer come sempre adrenalinico. Il filmato permette di ammirare Keanu Reeves tornare a vestire i panni del sicario in fuga dalla taglia posta sulla sua testa.

Il trailer inoltre ci permette di scoprire la trama ufficiale di questo quarto capitolo: “John Wick (Keanu Reeves) trova una via per sconfiggere la Grand Tavola. Ma prima di guadagnare la libertà, Wick deve affrontare un nuovo nemico che ha potenti alleanze in tutto il mondo e ha mezzi tali da tramutare vecchi amici in nuovi nemici“.

Jonh Wick sta tornando per un quarto capitolo che si preannuncia ancora più ricco di azione, combattimenti e tanta adrenalina

L’appuntamento con il sicario più temuto al mondo è fissato per il 23 marzo 2023. Nel frattempo, arriverà anche la serie spin-off intitolata The Continental che fungerà anche da prequel alle vicende viste al cinema.

Inoltre, è in lavorazione anche un ulteriore film spin-off intitolato Ballerina. La protagonista sarà Ana De Armas e sembra confermata la presenza di Keanu Reeves. L’attore, infatti, è stato avvistato sul set mentre erano in corso le riprese.

I fan del franchise di John Wick si devono preparare ad un 2023 che inizieeà con il botto considerando l’arrivo del film e della serie TV e ad un 2024 che continuerà nel migliore dei modi con un ulteriore film spin-off in uscita.