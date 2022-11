Sembra che Dead Island 2 uscirà più tardi di quanto inizialmente previsto. Ad agosto, il videogioco che distrugge gli zombi è tornato, questa volta con un teaser, un video di gameplay e l’annuncio di una data di uscita definitiva il 3 febbraio. È emerso che la data di pubblicazione in questione era, infatti, mutevole. La data di uscita di Dead Island 2 è stata posticipata al 28 aprile sia dall’editore Deep Silver che dallo sviluppatore Dambuster Studios.

Un messaggio che è stato pubblicato sull’account Twitter ufficiale del gioco diceva: ‘L’ironia del rinvio di Dead Island 2 non ci è sfuggita e siamo sconvolti quanto probabilmente lo sei tu’. ‘Il ritardo è solo questione di poche settimane, meno di un mese, e lo sviluppo è ora in dirittura d’arrivo. Faremo in modo di lanciare un gioco che siamo felici di lanciare concedendoci la quantità di tempo necessaria.’

Dead Island 2 verrà mostrato il 6 dicembre

L’annuncio di Dead Island 2 è stato fatto nel lontano 2014. Lo sviluppo del progetto è stato affidato a un totale di tre studi distinti; nel 2019, Dambuster è il responsabile del completamento.

Dead Island 2 Sarà il primo videogioco a utilizzare una funzione di comando vocale basata su Alexa e sarà disponibile per l’acquisto su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ed Epic Games Store. Dead Island 2 è il sequel del gioco uscito nel 2011. Durante una dimostrazione che si terrà il 6 dicembre, avrai l’opportunità di ottenere ulteriori informazioni sul gioco. La trasmissione sarà accessibile su YouTube, Twitch e sul sito Web ufficiale di Dead Island.