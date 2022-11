Il CEO, che ha speso la maggior parte dell’ultimo anno bruciando miliardi di dollari per trasformare il suo impero in un’azienda del metaverso nei prossimi anni, ha invertito la rotta questa settimana e ha affermato che WhatsApp, piuttosto che avatar land, probabilmente guiderà la crescita delle vendite nei prossimi anni. Le osservazioni fatte ai dipendenti Meta in una riunione a livello aziendale, originariamente riportate da Reuters, sono arrivate poche settimane dopo che un’ondata di licenziamenti che ha colpito 11.000 dipendenti dell’azienda ha scosso allo stesso modo lavoratori e investitori.

In risposta alle richieste del personale, Zuckerberg ha affermato che le comunicazioni aziendali su WhatsApp e Messenger “saranno probabilmente il prossimo importante pilastro della nostra azienda”. Secondo lui, la monetizzazione su queste due applicazioni è ancora nelle sue fasi iniziali rispetto alle app più mature di Facebook e Instagram. WhatsApp è di gran lunga il programma di messaggistica più popolare al mondo, con una previsione di 2 miliardi di dollari di utenti entro il 2020.

Zuckerberg non sta abbandonando il metaverso

Sebbene i precedenti proprietari di WhatsApp avessero presumibilmente una filosofia di “Niente pubblicità, niente giochi e niente espedienti“, Meta ha passato anni a sperimentare metodi per inserire gradualmente la pubblicità nella rete negli anni futuri. Allo stesso tempo, Zuckerberg sembrava tentare di ridurre al minimo la sua sostanziale scommessa sull’investimento agricolo in beni del metaverso. Interrogato sulle spese dell’azienda, Zuckerberg avrebbe affermato che il personale era il più costoso, seguito dal supporto infrastrutturale per la pubblicità.

Sebbene Zuckerberg non stia affatto abbandonando il metaverso, le sue ultime dichiarazioni indicano che sta iniziando a prendere almeno un po’ sul serio le critiche dei dipendenti e degli azionisti al recente approccio commerciale dell’azienda.

Solo quest’anno, l’unità Reality Labs di Meta ha perso 9,4 miliardi di dollari. I ricavi di Reality Labs sono diminuiti di oltre il 50% su base annua durante il terzo trimestre, nonostante Meta possieda Quest 2, il visore VR consumer più venduto al mondo. Invece di stringere la cinghia di fronte alle vendite di realtà virtuale più traballanti quest’anno, Zuck e il suo team hanno scelto di rilasciare un visore di realtà mista per lo più inutile.