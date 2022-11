Vodafone Silver contro TIM: le due nuove offerte quasi gratis con 200GB in 5G

Ogni volta che si sceglie un provider come Vodafone lo si fa semplicemente per la sua grande qualità, caratteristica fondamentale che da sempre lo contraddistingue. Ora poi è il turno di due offerte stratosferiche, le quali arrivano a formare una nuova famiglia che prende un nome totalmente nuovo. Il merito del gestore è stato quello di ampliare i contenuti a dismisura fino ad offrire quello che nessuno era mai arrivato a proporre al pubblico. Si tratta di due offerte che promettono inoltre un grande vantaggio per chi lo sottoscrive durante il mese di novembre.

Vodafone prepara alla grande il suo futuro prossimo con due offerte che fanno parte della nuova gamma Silver che arriva a 200GB in 5G ogni mese

Le caratteristiche delle due offerte Silver mobili sono emblematiche: hanno dalla loro parte un prezzo bassissimo che dura per sempre e soprattutto contenuti a valanga che non fanno mai male. Il nome non cambia in entrambe le situazioni, contrariamente invece ai contenuti che sono differenti per ognuna delle due proposte.

Vodafone propone la sua prima Silver con all’interno il meglio in assoluto. Ci sono infatti chiamate senza limiti verso qualsiasi provider, messaggi illimitati verso tutti e soprattutto un numero pari a 150 giga in 5G per navigare sul web. Il prezzo mensile corrisponde a 7,99 € al mese.

L’altra offerta della medesima linea, che non cambia per quanto riguarda il nome, possiede le stesse caratteristiche ma cambia per il prezzo, che è di 9,99 € al mese, e per la connessione dati che arriva a 200 giga in 5G. Tutti coloro che sottoscriveranno queste due promozioni, o meglio una delle due, entro il mese di novembre, potranno pagare il primo mese solo 5 euro.