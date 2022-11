Uno degli elementi nel mondo della sicurezza quando si parla di internet più importante in assoluto è senza alcun dubbio la password, la famosa parola chiave infatti risulta a dir poco fondamentale e fa da muro tra i malintenzionati e tutti i nostri account fertili di dati di primaria importanza tra cui anche codici bancari.

Scegliere una password che solo noi possiamo ricordare e difficile da decifrare è uno step fondamentale per poter proteggere dunque i nostri preziosi accounts ufficiali da penetrazioni non autorizzate da parte di hackers e truffatori, più è complessa e articolata la password e più sarà difficile da indovinare o da decifrare tramite metodo bruteforce.

Le password in Italia

Nonostante l’ormai riconosciuta importanza delle password in tutto il mondo, le più utilizzate nel 2022 sono tuttora anche quelle più semplici da scovare, infatti stando alla classifica stilata da NordPass, che si basa su un database di 3TB analizzato da ricercatori indipendenti e specializzati in sicurezza informatica, nel mondo la password più usata nel 2022 è stata banalmente la stessa parola “Password”.

In Italia la sequenza più utilizzata è “123456”, parola chiave debole e facilmente hackerabile in meno di un secondo.

Come potete ben vedere, sebbene la sequenza numerica in prima classifica sia davvero semplice da bucare, anche le altre sotto al podio sono davvero deboli e violabili, in Italia predomina la semplicità legata anche a squadre di calcio, si possono leggere infatti anche nome di società calcistiche come “juventus” e “napoli”.

Immaginate che milioni di persone in Italia e nel mondo usano queste password, il tasso di sicurezza non è elevato.