Sembrerebbe che Motorola stia ampliando il suo già vasto catalogo di wearable per includere un altro altro orologio da polso. Il Moto 360 e il Moto Watch 100 sono gli unici due orologi attualmente offerti in vendita dall’azienda, ma sembra che il Moto Watch 70 sarà disponibile per l’acquisto molto presto.

Se stavi cercando un dispositivo Wear OS che fosse un seguito al Moto 360, rimarrai deluso. Il Moto Watch 70 è un gadget con funzionalità di monitoraggio del fitness e un sistema operativo smartwatch senza nome. Il design del Moto Watch 70 ricorda l’Apple Watch. Il wearable è già stato pubblicizzato su BestBuy Canada, corredato di immagine, specifiche tecniche e descrizione che fornisce tutte le informazioni del caso.

Motorola potrebbe annunciare presto il nuovo device

Il Moto Watch 70 è compatibile sia con iOS che con Android, ha una durata della batteria fino a 14 ore, può essere ricaricato in 60 minuti, ha un GPS collegato e ha uno schermo a colori LCD da 1,69 pollici con una risoluzione di 240 x 280. La cassa dello smartwatch è in lega di zinco, mentre i cinturini sono in silicone. Ottieni anche la certificazione IP67, che verifica che tu sia protetto da acqua e polvere.

Sul Moto Watch 70 troverai un sensore di frequenza cardiaca; tuttavia, non sono disponibili funzionalità di registrazione ECG o EKG. Un monitoraggio della propria temperatura corporea, oltre alla capacità di monitorare il proprio sonno e molti altri aspetti fondamentali della propria salute, è una gradita aggiunta.

Secondo la descrizione del prodotto su BestBuy.com, l’orologio non include la connessione cellulare, la compatibilità NFC o il supporto per gli assistenti vocali. È più uno smartwatch iniziale che altro e ha pochissime funzioni. C’è un prezzo di circa 70 euro dichiarato per il Moto Watch 70. Al momento non esiste una data di rilascio confermata, anche se potrebbe non essere troppo lontana.