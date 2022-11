Il fatturato di Apple non ha impedito al capo del reparto design di andarsene, lasciando un vuoto al timone di un team di spicco che è stato la chiave del successo dei recenti iPhone.

Il leggendario leader Jony Ive ha lasciato Apple nel 2019 e la sua sostituzione è durata circa tre anni. Ora il dipartimento, ancora all’ombra di Ive, ha bisogno di un nuovo leader in un momento in cui ci sono poche scelte ovvie.

Evans Hankey, che ha ricoperto il lavoro da quando Ive ha lasciato, ha informato Apple il mese scorso che se ne sarebbe andata. Sebbene Hankey fosse in azienda da circa 20 anni, il suo incarico ha reso difficile stabilire una visione distinta per i nuovi prodotti. Ad Apple manca anche un chiaro piano di successione, un problema significativo per un’azienda che vende prodotti a prezzo premium in gran parte basati sul loro aspetto.

In un certo senso, il dipartimento è stato in evoluzione dalla morte di Steve Jobs più di un decennio fa. Il co-fondatore di Apple aveva stretto una partnership con Ive creando un prodotto che rimane ancora oggi ben distinto.

Molti della crew hanno abbandonato

Il moderno gruppo di design di Apple è nato dopo il ritorno di Jobs in azienda alla fine degli anni ’90, diventando un team di circa due dozzine di persone che riferiscono a Ive.

Nel tempo, il gruppo si è evoluto in due team centrali: il design industriale e il design dell’interfaccia umana. Il primo gestisce l’aspetto dell’hardware, mentre il secondo, gestito dal dirigente Alan Dye, supervisiona l’aspetto del software di Apple. Dopo la partenza di Ive, entrambi i gruppi sono stati posti sotto la competenza di Jeff Williams, chief operating officer di Apple.

Negli ultimi anni, il team ha perso la maggior parte dei designer senior che hanno lavorato sotto Ive, molti dei quali sono andati al suo nuovo studio, LoveFrom. Ciò ora ha reso più difficile sostituire Hankey, hanno detto le persone a conoscenza della questione. Un portavoce di Apple ha rifiutato di commentare.