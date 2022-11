Un’immagine che si dice sia stata scattata con il Samsung Galaxy S23 Ultra è stata confrontata con altre immagini che sarebbero state scattate con il Samsung Galaxy S22 Ultra e il Google Pixel 7 Pro. Ice Universe, un noto informatore, è quello che per primo ha pubblicato una serie di tre foto di zucche ingrandite senza nominare i telefoni coinvolti e ha chiesto voti per determinare quale delle immagini fosse la migliore. Queste informazioni provengono da Ice Universe.

Il Galaxy S23 Ultra è uscito in testa al sondaggio, battendo sia l’edizione Ultra di quest’anno che il dispositivo di punta più recente di Google, ma alla fine la scelta è tua. L’immagine che è stata presumibilmente catturata da un telefono Galaxy S23 Ultra sembra avere il più alto livello di dettaglio e saturazione.

Galaxy S23 Ultra arriverà a febbraio 2023

Dato che in precedenza abbiamo visto un’altra foto dello stesso leaker che è presumibilmente del Samsung Galaxy S23 Ultra, sembra che Ice Universe possa aver messo le mani su un’unità prima del lancio del dispositivo, cosa che non dovrebbe avvenire fino a febbraio 2023.

Ciò significa che Samsung ha ancora un sacco di tempo per modificare gli algoritmi di ottimizzazione delle foto sui telefoni S23 e assicurarsi che le immagini e i video abbiano l’aspetto migliore possibile. Prevediamo che l’edizione Ultra del Galaxy S23 verrà fornita con una fotocamera posteriore a triplo obiettivo che non è significativamente diversa da quella del Galaxy S22 Ultra. Tuttavia, si dice che le capacità fotografiche in condizioni di scarsa illuminazione verranno notevolmente migliorate, quindi questo potrebbe essere uno sviluppo positivo.