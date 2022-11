Stiamo iniziando ad avere un quadro più chiaro di ciò che Google Pixel 7a porterà con sé quando verrà rilasciato ad un certo punto durante l’anno 2023, e la perdita più recente sul dispositivo include lo schermo, le capacità per caricare la batteria e la fotocamera.

Secondo alcune ricerche condotte dallo sviluppatore Kuba Wojciechowski, che ha un track record migliore della maggior parte quando si tratta di divulgare informazioni sugli smartphone, Google Pixel 7a avrà un display con una frequenza di aggiornamento di 90Hz , che è un aumento rispetto alla frequenza di aggiornamento di 60 Hz di Google Pixel 6a.

Google Pixel 7a, svelate alcune caratteristiche

Sembra che lo schermo manterrà la sua attuale risoluzione di 1080p, ma un aumento della frequenza di aggiornamento in modo che corrisponda a quella del normale Google Pixel 7 sarebbe molto gradito e implicherebbe un’esperienza più fluida durante la navigazione nell’interfaccia utente (il Pixel 7 Pro, come tu potresti sapere, arriva fino a 120Hz). Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, Wojciechowski ritiene che includerà un sensore Sony IMX787 da 64 MP e un sensore ultrawide Sony IMX712 da 13 MP. Questo dovrebbe rappresentare un importante aggiornamento rispetto alla fotocamera a doppio obiettivo da 12 MP + 12 MP che si trova sul Pixel 6a.

Un altro miglioramento rispetto al suo predecessore dovrebbe essere la ricarica wireless, sebbene un tipo lento di ricarica wireless, che dovrebbe essere inclusa nel nuovo telefono. Al momento non sono disponibili informazioni sulla probabile capacità della batteria, che sul Pixel 6a introdotto l’anno precedente era di 4,4110 mAh. Nel maggio 2022, all’evento Google IO, Google ha annunciato che rilascerà Pixel 6a. Sebbene non abbiamo ancora le date specifiche per quando si terrà la prossima conferenza IO, c’è una buona probabilità che Google condurrà qualcosa di simile nel 2023. Tuttavia, al momento non abbiamo queste date.