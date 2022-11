Un razzo cinese utilizzato per costruire la stazione spaziale stava precipitando sulla Terra. È rientrato nell’atmosfera alle 10.01 di mattina, ma una parte è sopravvissuta e ha colpito la superficie, solo che nessuno sa ancora dove si sia schiantato.

Lunedì, la Cina ha lanciato il suo razzo Long March-5B per trasportare il modulo finale alla sua stazione spaziale di Tiangong, che ora è completa. Il booster del razzo, che pesa 22.000 tonnellate ed è lungo 16 metri, ha trascorso la scorsa settimana alla deriva verso la Terra.

Una parte del razzo ha la possibilità di arrivare a terra all’interno dell’area inizialmente prevista. Secondo le stime delll’Aerospace Corporation potrebbe cadere in una regione contenente l’88% della popolazione mondiale.

Non si è ancora stabilito un punto d’impatto

La rapidità con cui è entrato nell’atmosfera ha influito sul punto di impatto: pochi secondi cambiano la posizione aumentando il raggio di decine di chilometri. Non è stata ancora calcolata una posizione di impatto.

Un portavoce del ministero degli Esteri cinese ha dichiarato al New York Times che la probabilità di arrecare danni alle attività aeronautiche o alle persone a terra era bassa e che “la Cina ha sempre svolto attività nell’uso pacifico dello spazio esterno in conformità con il diritto internazionale”.

I precedenti lanci di razzi cinesi sono atterrati in luoghi inaspettati: il primo lancio di un missile Long March-5B ha sparso detriti sui villaggi della Costa d’Avorio nel maggio 2020, mentre un altro Long March-5B fu utilizzato per lanciare un altro modulo della stazione spaziale ed atterrò in acqua vicino al Filippine e Malesia nel luglio 2020.

Tuttavia, il rischio per il pubblico è vicino allo zero se si vive alla stessa latitudine in Europa o in Russia, nonché in Asia o nel Sud America. Le persone al di fuori di queste regioni hanno una piccola probabilità di essere colpite, ma stiamo parlando di 1 su 10 trilioni.