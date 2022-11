Il produttore cinese Oppo sta preparando l’arrivo ufficiale di diversi dispositivi. Oltre a nuovi device di fascia media, l’azienda sta anche preparando l’arrivo della nuova serie Oppo Reno 9. Quest’ultima includerà almeno tre modelli, ovvero Oppo Reno 9, Oppo Reno 9 Pro e Oppo Reno Pro Plus. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il leaker Evan Blass ha pubblicato alcune immagini renders.

Oppo Reno 9: emergono renders e specifiche tecniche

In queste ultime ore il noto leaker Evan Blass ha pubblicato in rete alcune immagini renders ritraenti i nuovi dispositivi della prossima serie Oppo Reno 9. In particolare, dai renders in questione è emerso che tutti e tre i modelli potranno vantare un design piuttosto curato e premium. Ad un primo sguardo, infatti, sembra che il trio potrà vantare la presenza di un ampio display leggermente curvo ai lati. Al centro sarà collocato un piccolo foro per la fotocamera anteriore.

Sul retro tutti e tre gli smartphone avranno due zone circolari dove saranno collocati i sensori fotografici. Tuttavia, sembra che soltanto Oppo Reno 9 Pro Plus potrà vantare la presenza di tre sensori fotografici posteriori. Disponibili poi almeno tre colorazioni: una verde, una dorata e una cangiante.

Oltre a questo, sono emersi ulteriori dettagli tecnici sulla versione standard. Secondo quanto riportato, Oppo Reno 9 avrà un display con tecnologia OLED con una diagonale da 6.7 pollici in risoluzione 1080p e con un refresh rate da 120Hz. Le prestazioni saranno invece affidate al soc Snapdragon 778G, mentre il comparto fotografico includerà un sensore posteriore Omnivision OV64B da 64 MP e una fotocamera anteriore Sony IMX709 da 32 MP. La batteria avrà poi una capienza di 4500 mah e supporterà la ricarica rapida da 67W.