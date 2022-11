Fino al prossimo 28 novembre 2022 tutti i nuovi clienti dell’operatore Very Mobile, che acquisteranno alcune offerte operator attack, avranno a disposizione un buono regalo Amazon del valore di 10 euro.

I clienti potranno infatti partecipare all’iniziativa denominata Very Mobile ti premia, già proposta dall’operatore anche negli scorsi mesi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile ripropone la promozione del buono Amazon

Il nuovo cliente, una volta ricevuta la SIM, dovrà attivarla entro 60 giorni ed effettuare almeno un primo rinnovo dell’offerta attivata. Successivamente riceverà tramite email, subito o comunque entro 30 giorni dall’attivazione della SIM e dal rinnovo dell’offerta, un Buono Regalo Amazon del valore di 10 euro.

Il buono verrà rilasciato a tutti i nuovi clienti che attivano le offerte Very 4,99 MNP, Very 5,99 MNP, Very 6,99 MNP, Very Special 7,99 MNP, Very 8,99 MNP e Very 9,99 MNP. Very Mobile precisa che Amazon non è uno sponsor dell’operazione e che il buono regalo è utilizzabile per acquisti mediante commercio elettronico sul sito italiano di Amazon.

Vi ricordo che una volta superati i Giga inclusi nelle offerte, la navigazione si blocca fino al successivo rinnovo. Ad ogni modo, il cliente può decidere di rinnovare anticipatamente la promo al suo costo mensile, per avere nuovamente a disposizione l’intero bundle previsto. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutte le promozioni disponibili.