Instagram ha rinnovato il design della versione web. Questo aggiornamento sfrutta appieno lo spazio presente sui monitor a grande schermo e lo rende più intuitivo. Inoltre, Instagram ha anche introdotto una funzione “programma post” che è attualmente esclusiva per gli account professionali. È già disponibile per gli utenti Android e sarà presto implementato per gli utenti iOS.

La popolare piattaforma di messaggistica è in ascesa da quando ha registrato oltre due miliardi di utenti attivi il mese scorso. Questo anche perchè ha costantemente migliorato le sue funzionalità per competere con il suo arcirivale TikTok.

L’app ha recentemente rilasciato la funzione “note” con un limite di parole di 60 caratteri, che consente agli utenti di esprimere i propri pensieri. Tuttavia, ha ricevuto una tiepida risposta dagli utenti.

Se sei tra gli utenti a cui non piace usare la versione web di Instagram, allora potresti cambiare idea ora. Il nuovo design migliorato racchiude le icone Home, notifiche, ricerca e messaggi in un pannello laterale ora. La scheda “Esplora” invece copre l’intero schermo. Le modifiche rendono la versione web “più pulita, veloce e facile da usare“, secondo l’azienda.

Come accedere dal web

Per controllare il design rinnovato, vai al sito web ufficiale di Instagram dal tuo PC e accedi utilizzando le tue credenziali. Nel primo design, opzioni come Post o Reels si trovavano nella parte superiore dello schermo. Questo era fastidioso se volevi cambiare scheda perché avresti dovuto scorrere fino all’inizio della pagina. Fortunatamente, adesso è cambiato.

Se sei un creatore o gestisci un’attività tramite Instagram, allora questa funzione esclusiva fa apposta per te. Ora puoi pianificare i tuoi post fino a 75 giorni in anticipo. Vai all’opzione “aggiungi post” sull’app di Instagram. Seleziona la foto o il video che desideri e clicca su “Impostazioni Avanzate” e conferma la data e l’ora.