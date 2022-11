Twitter ha reso Elon Musk più povero? Dopo aver finalizzato l’accordo per l’acquisizione del noto social network, il nuovo CEO si è improvvisamente trovato impoverito per via di questa decisione. Infatti, pare che il patrimonio dell’imprenditore originario del Sud Africa abbia raggiunto il livello più basso delle ultime 52 settimane. Ma tutto ciò è dovuto solamente a causa dell’acquisizione di Twitter o c’è anche dell’altro?

Elon Musk si è impoverito a causa di Twitter: cosa è successo?

Secondo quanto riportato, nella giornata di ieri le azioni di Tesla hanno avuto un forte calo nella mattinata, riducendo a circa 195,6 miliardi di dollari l’immensa fortuna di Elon Musk. Come visto anche da Fortune, questa è la seconda volta dal 1° ottobre 2021 che il patrimonio del CEO di Tesla e SpaceX cala al di sotto dei 200 miliardi. Anche se si parla di tantissimo denaro, è pur sempre una grande novità.

Ciononostante, Musk detiene ancora il titolo di uomo più ricco sulla Terra, con un patrimonio personale che è sceso sotto i 120 miliardi di dollari rispetto al 4 novembre 2021, periodo in cui le azioni di Tesla avevano raggiunto il picco grazie all’ordine massiccio di Hertz.

Anche se la situazione non è strettamente legata all’acquisizione di Twitter, non si può non dire che questa abbia comunque causato un peso sul titolo di Tesla. Inoltre, sono anche cresciute a dismisura le preoccupazioni per quanto riguarda la nuova politica di moderazione del social. Infatti, a dimostrazione di ciò c’è il calo che ha riportato il titolo Tesla dal 13 aprile, proprio il giorno in cui il magnate sudafricano annunciò l’intenzione di acquistare l’uccellino blu.