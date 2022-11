Asteroide: ecco cosa succederebbe se il corpo celeste colpisse la Terra

Seppur curiosa come cosa, ogni anno gli scienziati fanno un vero e proprio raduno che ha lo scopo di simulare il possibile scontro tra un Asteroide e la Terra e il quale prende il nome (non a caso) di Planetary Defense Tabletop Exercise. Ebbene, stavolta non è andata come si sperava, anzi…

Asteroide: la simulazione andata male diventerà realtà?

“L’abbiamo progettato per capire il divario delle nostre capacità”, ha detto alla rivista Scientific American Emma Rainey, una scienziata senior presso l’APL di Hopkins che ha fatto parte della creazione della simulazione. “I partecipanti non hanno potuto fare nulla per prevenire l’impatto.” E la stessa cosa è accaduta lo scorso anno.

Insomma, anche questa volta il destino (per fortuna simulato) della Terra è stato scritto. Come è avvenuta la riproduzione del fatto? Tutto ha avuto inizio con la scoperta di un asteroide diretto verso il nostro pianeta. Da qui i partecipanti hanno ricevuto delle informazioni sulla direzione del corpo celeste in arrivo, le sue dimensioni e la probabilità di un impatto. Insomma, un po’ come succederebbe nella verità (ma ovviamente speriamo di no).

A proposito di scontro, una nuova minaccia chiamata AP7 del 2022 sta navigando nell’universo e sembra essere piuttosto inquietante. Quello che ci importa sapere è se questa toccherà la Terra o se risulterà completamente innocua. Ciò che sappiamo in merito è che ad oggi si trova a meno di 7,5 milioni di chilometri da noi, ha un diametro compreso tra circa 1,1 e 2,3 chilometri, ed è il più grande PHA scoperto dal 2014. Tuttavia, malgrado si tratti di un corpo celeste potenzialmente pericoloso (potentially hazardous asteroid o PHA), per noi sarà innocuo.